Втрати окупантів від початку війни в Україні склали близько 14,7 тис. осіб особового складу

Втрати окупантів від початку війни в Україні склали близько 14,7 тис. осіб особового складу

Дані уточнюються.

Станом на 20 березня загальні бойові втрати серед особового складу окупантів орієнтовно склали 14,7 тисячі осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 20.03 орієнтовно склали:

особового складу - близько 14700 осіб

танків ‒ 476 од

бойових броньованих машин ‒ 1487 од

артилерійських систем – 230 од

РСЗВ - 74 од

засоби ППО - 44 од

літаків – 96 од

гелікоптерів – 118 од

автомобільної техніки - 947 од

кораблі /катери - 3 од

цистерн з ПММ - 60

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 21

спеціальна техніка - 12

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 25-й день (війна вже 8-й рік). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова наголошує, що російські окупанти вбивають щонайменше 5 наших дітей щодня. Станом на 20 березня від рук росіян загинули вже 115 дітей.

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