Втрати окупантів від початку війни в Україні склали близько 15 тисяч осіб особового складу

Втрати окупантів від початку війни в Україні склали близько 15 тисяч осіб особового складу

Дані уточнюються.

Станом на 21 березня загальні бойові втрати серед особового складу окупантів склали близько 15 тисяч осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 21.03 орієнтовно склали:

особового складу - близько 15 000 осіб

танків ‒ 498 од.

бойових броньованих машин ‒ 1535 од.

артилерійських систем – 240 од.

РСЗВ - 80 од.

засоби ППО - 45 од.

літаків – 97 од.

гелікоптерів – 121 од.

автомобільної техніки - 969 од.

кораблі /катери - 3 од.

цистерн з ПММ - 60

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 24

спеціальна техніка - 13

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 26-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова наголошує, що російські окупанти вбивають щонайменше 5 наших дітей щодня. Станом на 21 березня від рук росіян загинули вже 115 дітей.

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