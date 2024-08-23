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Втрати окупантів за добу перевалили за 605 тисяч: Генштаб оновив дані

Втрати окупантів за добу перевалили за 605 тисяч: Генштаб оновив дані

ЗСУ відбивають атаки ворога / Фото: Associated Press

Росіяни зазнають втрат на полі бою.

Загальні бойові втрати російських окупантів на 23 серпня склали 605 330 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 1190 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення:

  • бойових броньованих машин - 16599 (+32) 
  • танків - 8533 (+4) 
  • артилерійських систем - 17307 (+45) 
  • РСЗВ - 1167 (+1) 
  • засобів ППО - 932 (+1) 
  • літаків - 367 (+0) 
  • гелікоптерів - 328 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 14025 (+27)
  • крилатих ракет - 2443 (+0)
  • кораблів та катерів - 28 (+0) 
  • підводних човнів - 1 (+0) 
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 23329 (+49) 
  • спеціальної техніки - 2910 (+6)

Ранше стало відомо, що в Курській області ЗСУ збили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор". Він був уражений з ПЗРК "Стінгер". Екіпаж повністю ліквідовано.

Понад 140 бойових зіткнень! Зведення Генштабу на 31 липня

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