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Втрати окупантів за добу перевалили за 625 тисяч: Генштаб оновив дані

Втрати окупантів за добу перевалили за 625 тисяч: Генштаб оновив дані

Окупантів стало менше на нашій землі / Фото: Associated Press

Росіяни втрачають живу силу і техніку на полі бою.

Станом на ранок 8 вересня загальні бойові втрати Росії від початку повномасштабного наступу на Україну становлять близько 625 260 військовослужбовців. За добу російське військо втратило 1270 військових.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 08.09.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 625 260 (+1270) осіб 
  • танків ‒ 8636 (+4) 
  • бойових броньованих машин  ‒ 16897 (+19) 
  • артилерійських систем  –  17804 (+30) 
  • РСЗВ – 1180 (+2) 
  • засоби ППО ‒ 942 
  • літаків – 368 
  • гелікоптерів – 328 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 14864 (+80)
  • крилаті ракети ‒ 2588 
  • кораблі /катери ‒ 28 
  • підводні човни - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 24218 (+47) 
  • спеціальна техніка ‒ 3047 (+10)

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк повідомив, що у серпні Сили оборони України знищили 36 810 окупантів, 6 383 одиниці озброєння та військової техніки.

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