Втрати окупантів за добу перевалили за 625 тисяч: Генштаб оновив дані

Росіяни втрачають живу силу і техніку на полі бою.

Станом на ранок 8 вересня загальні бойові втрати Росії від початку повномасштабного наступу на Україну становлять близько 625 260 військовослужбовців. За добу російське військо втратило 1270 військових.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 08.09.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 625 260 (+1270) осіб

танків ‒ 8636 (+4)

бойових броньованих машин ‒ 16897 (+19)

артилерійських систем – 17804 (+30)

РСЗВ – 1180 (+2)

засоби ППО ‒ 942

літаків – 368

гелікоптерів – 328

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14864 (+80)

крилаті ракети ‒ 2588

кораблі /катери ‒ 28

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 24218 (+47)

спеціальна техніка ‒ 3047 (+10)

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк повідомив, що у серпні Сили оборони України знищили 36 810 окупантів, 6 383 одиниці озброєння та військової техніки.