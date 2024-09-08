Втрати окупантів за добу перевалили за 625 тисяч: Генштаб оновив дані

Росіяни втрачають живу силу і техніку на полі бою.
Станом на ранок 8 вересня загальні бойові втрати Росії від початку повномасштабного наступу на Україну становлять близько 625 260 військовослужбовців. За добу російське військо втратило 1270 військових.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 08.09.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 625 260 (+1270) осіб
- танків ‒ 8636 (+4)
- бойових броньованих машин ‒ 16897 (+19)
- артилерійських систем – 17804 (+30)
- РСЗВ – 1180 (+2)
- засоби ППО ‒ 942
- літаків – 368
- гелікоптерів – 328
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14864 (+80)
- крилаті ракети ‒ 2588
- кораблі /катери ‒ 28
- підводні човни - 1
- автомобільної техніки та автоцистерн – 24218 (+47)
- спеціальна техніка ‒ 3047 (+10)
Нагадаємо, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк повідомив, що у серпні Сили оборони України знищили 36 810 окупантів, 6 383 одиниці озброєння та військової техніки.
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