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Втрати окупантів за тиждень: в Міноборони назвали кількість загиблих російських вояків та знищеної техніки

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
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Втрати окупантів за тиждень: в Міноборони назвали кількість загиблих російських вояків та знищеної техніки

Втрати ворога за тиждень / Фото: Associated Press

За тиждень ЗСУ ліквідували 6660 окупантів та 744 одиниці озброєння та військової техніки.

У Міноборони назвали втрати ворога за тиждень. Загалом ЗСУ знищили 6660 окупантів, а також підбили 744 одиниці озброєння та військової техніки.

Генерал-лейтенант Олександр Павлюк, перший заступник Міністра оборони України повідомив про це 12 листопада.

"За тиждень з 6 по 12 листопада Силами оборони України знищено близько 6660 осіб особового складу противника", - зазначив він.

Втрати ворога за тиждень Фото: Міноборони / ©
Втрати ворога за тиждень Фото: Міноборони

Суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ:

  • 65 танків
  • 120 бойових броньованих машин
  • 184 артилерійських системи
  • 14 РСЗВ
  • 10 установок ППО
  • 214 одиниць автотехніки
  • 31 одиниця спецтехніки

Ба більше, нашими захисниками знищено 6 ворожих ракет, 98 БпЛА, а також два кораблі/катери противника.

Нагадаємо, Росія втратила два десантних кораблі у тимчасово захопленому Криму. 

Також відомо про наслідки ракетного удару ЗСУ по суднобудівному заводу "Залив" у Керчі. Там було пошкоджено судно-ракетоносій "Аскольд". Пошкодження критичні.

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Дата публікації
Перегляди
889
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