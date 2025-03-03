Втрати окупантів зросли до шалених цифр: Генштаб оновив дані 3 березня

Окупанти втрачають і живу силу, і техніку.
Станом на 3 березня загальні бойові втрати окупантів у війні проти України складають 878 070 особового складу. За минулу добу було ліквідовано ще 1350 загарбників.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 03.03.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 878 070 (+1350) осіб
- танків ‒ 10252 (+11)
- бойових броньованих машин ‒ 21290 (+16)
- артилерійських систем – 24019 (+60)
- РСЗВ – 1306
- засоби ППО ‒ 1093 (+2)
- літаків – 370
- гелікоптерів – 331
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 27655 (+61)
- крилаті ракети ‒ 3085
- кораблі /катери ‒ 28
- підводні човни - 1
- автомобільної техніки та автоцистерн – 39327 (+109)
- спеціальна техніка ‒ 3768
Нагадаємо, президент США Трамп назвав нову кількість загиблих у війні Росії проти України. Більше про це читайте у новині.
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