Втрати окупантів зросли до шалених цифр: Генштаб оновив дані 3 березня

Окупанти втрачають і живу силу, і техніку.

Станом на 3 березня загальні бойові втрати окупантів у війні проти України складають 878 070 особового складу. За минулу добу було ліквідовано ще 1350 загарбників.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 03.03.25 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 878 070 (+1350) осіб

танків ‒ 10252 (+11)

бойових броньованих машин ‒ 21290 (+16)

артилерійських систем – 24019 (+60)

РСЗВ – 1306

засоби ППО ‒ 1093 (+2)

літаків – 370

гелікоптерів – 331

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 27655 (+61)

крилаті ракети ‒ 3085

кораблі /катери ‒ 28

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 39327 (+109)

спеціальна техніка ‒ 3768

Нагадаємо, президент США Трамп назвав нову кількість загиблих у війні Росії проти України. Більше про це читайте у новині.

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