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Втрати окупантів зросли до шалених цифр: Генштаб оновив дані 3 березня

Втрати окупантів зросли до шалених цифр: Генштаб оновив дані 3 березня

Окупантва стало менше на нашій землі / Фото: Associated Press

Окупанти втрачають і живу силу, і техніку.

Станом на 3 березня загальні бойові втрати окупантів у війні проти України складають 878 070 особового складу. За минулу добу було ліквідовано ще 1350 загарбників.

Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 03.03.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 878 070 (+1350) осіб 
  • танків ‒ 10252 (+11) 
  • бойових броньованих машин ‒ 21290 (+16) 
  • артилерійських систем  – 24019 (+60) 
  • РСЗВ – 1306 
  • засоби ППО ‒ 1093 (+2)
  • літаків – 370 
  • гелікоптерів – 331 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 27655 (+61)
  • крилаті ракети ‒ 3085 
  • кораблі /катери ‒ 28 
  • підводні човни - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 39327 (+109) 
  • спеціальна техніка ‒ 3768 

Нагадаємо, президент США Трамп назвав нову кількість загиблих у війні Росії проти України. Більше про це читайте у новині.

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