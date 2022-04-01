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Втрати особового складу окупантів в Україні становлять 17,7 тисячі осіб - Генштаб

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Втрати особового складу окупантів в Україні становлять 17,7 тисячі осіб - Генштаб

Дані уточнюються.

Станом на 1 квітня загальні бойові втрати серед особового складу окупантів склали близько 17,7 тисячі осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 01.04 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 17 700 осіб
  • танків ‒ 625 од
  • бойових броньованих машин ‒ 1751 од
  • артилерійських систем – 316 од
  • РСЗВ - 96 од
  • засоби ППО - 54 од
  • літаків – 143 од
  • гелікоптерів – 131 од
  • автомобільної техніки - 1220 од
  • кораблі /катери - 7 од
  • цистерн з ПММ - 76
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 85
  • спеціальна техніка - 24
  • пускові установки ОТРК/ТРК - 4

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. 

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 37-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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