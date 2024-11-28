Втрати перевищили Афганістан: Сибіга про ціну наступу росіян на Донбасі

Росія прагне окупувати якомога більше українських територій, усвідомлюючи, що зрештою буде змушена сідати за стіл переговорів.

За останній місяць втрати російських військ в Україні перевищили кількість загиблих радянських солдатів за 10 років війни в Афганістані.

Про це Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив під час заходу, присвяченого 100-річчю факультету міжнародних відносин Київського національного університету, передає кореспондент NV.

За офіційними даними, у війні в Афганістані загинуло близько 15 тисяч військових СРСР.

"За ці метри, які вони намагаються окупувати, на сьогодні вони найбільш криваві, навіть порівнюючи з Другою світовою війною", — сказав Сибіга.

Сибіга підкреслив, що просування російських військ у Донецькій області за таку високу ціну демонструє, що для російського режиму людське життя не має жодної цінності. Міністр також зазначив, що агресор перейшов до нового рівня агресії, зокрема, завдаючи ударів експериментальною балістичною ракетою “Орешник” по Дніпру, для залякування Заходу. Окрім того, під час останніх ракетних обстрілів російські війська мали на меті ураження об’єктів ядерної інфраструктури України.

На думку Сибіги, Росія прагне окупувати якомога більше українських територій, усвідомлюючи, що зрештою буде змушена сідати за стіл переговорів.

"Ми маємо діяти консолідовано і відійти від цієї запізнілості [надання Україні допомоги] і від страху ескалації. Дуже часто, коли ми звертаємося до наших партнерів, вони нам кажуть — це буде чергова ескалація. Ні, не ескалація! Цей ворог — Росія — розуміє лише силу" — сказав голова МЗС.

Нагадаємо, що загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 28 листопада склали 736 630 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 1220 загарбників.

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