Втрати РФ 21 жовтня: Генштаб ЗСУ назвав нові цифри

Загальні бойові втрати російських окупантів на 21 жовтня склали 680 230 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 1710 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 21.10.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 680 230 (+1710) осіб

танків ‒ 9071 (+24)

бойових броньованих машин ‒ 18175 (+64)

артилерійських систем – 19589 (+24)

РСЗВ – 1232

засоби ППО ‒ 979 (+1)

літаків – 369

гелікоптерів – 329

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17333 (+46)

крилаті ракети ‒ 2624

кораблі /катери ‒ 28

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 27034 (+47)

спеціальна техніка ‒ 3479 (+3)

Раніше аналітики повідомили, що російські загарбники відновили наступальні дії на межі Донецької та Запорізької областей і досягли там деяких тактичних успіхів. Однак, поки це не виглядає частиною масштабних оперативних наступальних зусиль.

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