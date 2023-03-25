Втрати армії РФ наближаються до 170 тисяч: ліквідовано ще 720 росіян

Знищено ще один ворожий гелікоптер.

Від 24 лютого 2022-го до 25 березня 2023-го ЗСУ знищили 169 890 солдатів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано ще 720 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили у Генеральному штабі.

Загальні бойові втрати противника орієнтовно складають:

особового складу - близько 169 890 (+720) осіб ліквідовано,

танків - 3580 (+6) од,

бойових броньованих машин - 6932 (+11) од,

артилерійських систем - 2623 (+7) од,

РСЗВ - 520 (+9) од,

засоби ППО - 276 (+0) од,

літаків - 305 (+0) од,

гелікоптерів - 291 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2214 (+6),

крилаті ракети - 911 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5483 (+19) од,

спеціальна техніка - 279 (+2).

Нагадаємо, розпочалася 395 доба російського повномасштабного вторгнення. Армія Росії зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. ЗСУ відбили на них 59 атак противника.

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