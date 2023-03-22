Втрати РФ армії перевалили за 167 тисяч: ліквідовано ще 920 росіян

Знищено два засоби ППО та дві крилаті ракети.

Від 24 лютого 2022-го до 22 березня 2023-го ЗСУ знищили 167 490 солдатів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано ще 920 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили у Генеральному штабі.

Загальні бойові втрати противника орієнтовно складають:

особового складу - близько 167 490 (+920) осіб ліквідовано,

танків - 3557 (+5) од,

бойових броньованих машин - 6887 (+8) од,

артилерійських систем - 2589 (+3) од,

РСЗВ - 509 (+2) од,

засоби ППО - 272 (+2) од,

літаків - 305 (+0) од,

гелікоптерів - 290 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2183 (+16),

крилаті ракети - 909 (+2),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5434 (+6) од,

спеціальна техніка - 270 (+4).

Нагадаємо, розпочалася 392 доба російського широкомасштабного вторгнення. Агресорка Росія не заполишає намірів щодо повної окупації Донецької та Луганської областей. Підрозділи Сил оборони відбили 114 ворожих атак на східній ділянці фронту. За минулу добу окупанти завдали 10 ракетних та 32 авіаційних удари.

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