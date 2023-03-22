Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Втрати РФ армії перевалили за 167 тисяч: ліквідовано ще 920 росіян

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
3489
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Втрати РФ армії перевалили за 167 тисяч: ліквідовано ще 920 росіян

Фото: Associated Press

Знищено два засоби ППО та дві крилаті ракети.

Від 24 лютого 2022-го до 22 березня 2023-го ЗСУ знищили 167 490 солдатів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано ще 920 військових. Дані уточнюються. 

Про це повідомили у Генеральному штабі.

Загальні бойові втрати противника орієнтовно складають:

  • особового складу - близько 167 490 (+920) осіб ліквідовано,
  • танків - 3557 (+5) од,
  • бойових броньованих машин - 6887 (+8) од,
  • артилерійських систем - 2589 (+3) од,
  • РСЗВ - 509 (+2) од,
  • засоби ППО -  272 (+2) од,
  • літаків - 305 (+0) од,
  • гелікоптерів - 290 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2183 (+16),
  • крилаті ракети - 909 (+2),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5434 (+6) од,
  • спеціальна техніка - 270 (+4).

Нагадаємо, розпочалася 392 доба російського широкомасштабного вторгнення. Агресорка Росія не заполишає намірів щодо повної окупації Донецької та Луганської областей. Підрозділи Сил оборони відбили 114 ворожих атак на східній ділянці фронту.  За минулу добу окупанти завдали 10 ракетних та 32 авіаційних удари.

Читайте також:

Там неймовірно гаряче: окупанти хочуть перетворити Авдіївку на новий "Бахмут"

Там неймовірно гаряче: окупанти хочуть перетворити Авдіївку на новий "Бахмут"

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
3489
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація