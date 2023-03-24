Втрати РФ перевалили за 169 тисяч: ліквідовано ще 1020​​​​​​​ росіян

Знищено ще дві крилаті ракети.
Від 24 лютого 2022-го до 22 березня 2023-го ЗСУ знищили 169 170 солдатів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано ще 1020 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили у Генеральному штабі.
Загальні бойові втрати противника орієнтовно складають:
- особового складу - близьк 169 170 (+1020) осіб ліквідовано,
- танків - 3574 (+4) од,
- бойових броньованих машин - 6921 (+23) од,
- артилерійських систем - 2616 (+8) од,
- РСЗВ - 511 (+0) од,
- засоби ППО - 276 (+3) од,
- літаків - 305 (+0) од,
- гелікоптерів - 290 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2208 (+5),
- крилаті ракети - 911 (+2),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5464 (+12) од,
- спеціальна техніка - 277 (+4).
Нагадаємо, противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Завдяки професійним і злагодженим діям, наші захисники відбили понад 79 атак.
Читайте також:
- Росіяни атакували дронами Кривий Ріг: є влучання п'яти дронів
- Отримав повістку – не прийшов до військкомату: коли це правомірно та як довести поважну причину
- Пригожин відхрестився від заяв Кремля про те, що РФ воює з НАТО в Україні - ISW