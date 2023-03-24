Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Втрати РФ перевалили за 169 тисяч: ліквідовано ще 1020​​​​​​​ росіян

Дата публікації
Перегляди
780
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Втрати РФ перевалили за 169 тисяч: ліквідовано ще 1020​​​​​​​ росіян

Фото: Associated Press

Знищено ще дві крилаті ракети.

Від 24 лютого 2022-го до 22 березня 2023-го ЗСУ знищили 169 170 солдатів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано ще 1020 військових. Дані уточнюються. 

Про це повідомили у Генеральному штабі.

Загальні бойові втрати противника орієнтовно складають:

  • особового складу - близьк 169 170 (+1020) осіб ліквідовано,
  • танків - 3574 (+4) од,
  • бойових броньованих машин - 6921 (+23) од,
  • артилерійських систем - 2616 (+8) од,
  • РСЗВ - 511 (+0) од,
  • засоби ППО - 276 (+3) од,
  • літаків - 305 (+0) од,
  • гелікоптерів - 290 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2208 (+5),
  • крилаті ракети - 911 (+2),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн -  5464 (+12) од,
  • спеціальна техніка - 277 (+4).

Нагадаємо, противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Завдяки професійним і злагодженим діям, наші захисники відбили понад 79 атак.

Читайте також:

У найкращому випадку - дурень: США відреагували на нагородження пілотів РФ, які збили безпілотник

У найкращому випадку - дурень: США відреагували на нагородження пілотів РФ, які збили безпілотник

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
780
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація