Втрати РФ перевалили за 169 тисяч: ліквідовано ще 1020​​​​​​​ росіян

Знищено ще дві крилаті ракети.

Від 24 лютого 2022-го до 22 березня 2023-го ЗСУ знищили 169 170 солдатів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано ще 1020 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили у Генеральному штабі.

Загальні бойові втрати противника орієнтовно складають:

особового складу - близьк 169 170 (+1020) осіб ліквідовано,

танків - 3574 (+4) од,

бойових броньованих машин - 6921 (+23) од,

артилерійських систем - 2616 (+8) од,

РСЗВ - 511 (+0) од,

засоби ППО - 276 (+3) од,

літаків - 305 (+0) од,

гелікоптерів - 290 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2208 (+5),

крилаті ракети - 911 (+2),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5464 (+12) од,

спеціальна техніка - 277 (+4).

Нагадаємо, противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Завдяки професійним і злагодженим діям, наші захисники відбили понад 79 атак.

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