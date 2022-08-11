Втрати РФ на аеродромі в Криму найбільші за день з часів Другої світової війни - СNN

Експерт пояснив, що вказує на навмисну атаку по аеродрому, а не на нещасний випадок.

Супутникові знімки свідчать, що щонайменше сім російських військових літаків було знищено після вибухів на аеродромі "Саки" в окупованому Криму. Це може бути найбільшою втратою військової авіації РФ протягом одного дня з часів Другої світової війни.

Про це повідомляє CNN.

Науковий співробітник Азіатського інституту Гріффіта та колишній пілот ВПС Австралії Пітер Лейтон, який вивчав супутникові знімки, сказав, що вони вказують на навмисну атаку по аеродрому, а не на нещасний випадок, через наявність двох кратерів.

За його словами, знищені військові літаки, схоже, були бомбардувальниками Су-24 і багатоцільовими винищувачами Су-30. Ще два військові літаки були пошкоджені, розповів Лейтон.

Експерт зазначив, що б не спричинило кратери, це могло спричинити вибух інших російських боєприпасів.

"Якщо одна бомба вибухає, вона може послати високошвидкісні, дуже гарячі осколки в будь-які сусідні бомби та підірвати їх. Це називається розповсюдженням вибуху. На зображенні російської авіабази можна побачити три джерела вибуху. Вони "запустили" сусідні літаки, на яких, здається, були бомби. Вибух поширився", - пояснив Лейтон.

Він додав, що російська зброя менш безпечна, ніж західна, з точки зору чутливості вибухової речовини боєголовок. Це пов’язано принаймні з тим, що більшість озброєння є старими колишніми радянськими запасами та настільки старою технологією.

Нагадаємо, у Мережі з'явилися супутникові знімки українського військового аеродрому "Саки" у Криму. Їх представило командування Повітряних Сил ЗСУ. Зокрема, йдеться про до і після "позаштатної ситуації".

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