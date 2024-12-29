Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Втрати РФ на фронті за добу: Генштаб назвав нові цифри

Втрати РФ на фронті за добу: Генштаб назвав нові цифри

Російський солдат / Фото: Associated Press

Окупантів стало менше на нашій землі.

Загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 28 грудня склали 785 930 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 1730 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 29.12.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 785 930 (+1730) осіб 
  • танків ‒ 9656 (+5) 
  • бойових броньованих машин  ‒ 19981 (+11) 
  • артилерійських систем – 21450 (+42) 
  • РСЗВ – 1256 
  • засоби ППО ‒ 1032 
  • літаків – 369 
  • гелікоптерів – 329 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 21038 (+25)
  • крилаті ракети ‒ 3003 
  • кораблі /катери ‒ 28 
  • підводні човни - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 32410 (+82) 
  • спеціальна техніка ‒ 3670 (+2)

Раніше Олександр Сирський повідомив, що загальні втрати ворога за весь цей час становлять приблизно 785 тисяч військових.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація