Втрати РФ на фронті за добу: Генштаб назвав нові цифри

Загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 28 грудня склали 785 930 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 1730 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 29.12.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 785 930 (+1730) осіб

танків ‒ 9656 (+5)

бойових броньованих машин ‒ 19981 (+11)

артилерійських систем – 21450 (+42)

РСЗВ – 1256

засоби ППО ‒ 1032

літаків – 369

гелікоптерів – 329

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21038 (+25)

крилаті ракети ‒ 3003

кораблі /катери ‒ 28

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 32410 (+82)

спеціальна техніка ‒ 3670 (+2)

Раніше Олександр Сирський повідомив, що загальні втрати ворога за весь цей час становлять приблизно 785 тисяч військових.

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