Втрати РФ на фронті за добу: Генштаб назвав нові цифри

Окупантів стало менше на нашій землі.
Загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 28 грудня склали 785 930 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 1730 загарбників.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 29.12.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 785 930 (+1730) осіб
- танків ‒ 9656 (+5)
- бойових броньованих машин ‒ 19981 (+11)
- артилерійських систем – 21450 (+42)
- РСЗВ – 1256
- засоби ППО ‒ 1032
- літаків – 369
- гелікоптерів – 329
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21038 (+25)
- крилаті ракети ‒ 3003
- кораблі /катери ‒ 28
- підводні човни - 1
- автомобільної техніки та автоцистерн – 32410 (+82)
- спеціальна техніка ‒ 3670 (+2)
Раніше Олександр Сирський повідомив, що загальні втрати ворога за весь цей час становлять приблизно 785 тисяч військових.
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