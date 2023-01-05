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Втрати РФ наближають до 110 тисяч: за добу ЗСУ ліквідували 810 росіян

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Втрати РФ наближають до 110 тисяч: за добу ЗСУ ліквідували 810 росіян

Фото: Associated Press

За добу знищено ще один ворожий літак та гелікоптер.

Від 24 лютого до 5 січня Збройні сили України знищили 109 720 окупантів армії Російської Федерації. За добу ліквідували ще 810 російських військових. Дані уточнюються. 

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02 до 05.01 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 109 720 (+810) осіб ліквідовано,
  • танків - 3041 (+3) од,
  • бойових броньованих машин - 6108 (+2) од,
  • артилерійських систем - 2051 (+12) од,
  • РСЗВ - 426 (+2) од,
  • засоби ППО - 215 (+0) од,
  • літаків - 284 (+1) од,
  • гелікоптерів - 271 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1844 (+2),
  • крилаті ракети - 723 (+0),
  • кораблі /катери - 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4759 (+14) од,
  • спеціальна техніка - 182 (+1).

Нагадаємо, британські розвідники вважають, що великі втрати в російській армії пов'язані з непрофесіоналізмом військ РФ. Зокрема, про це свідчить атака на будівлю колишнього профтехучилища Макіївці. Адже там були не лише мобілізові, а й склад боєприпасів.

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Дата публікації
Перегляди
657
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