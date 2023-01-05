Втрати РФ наближають до 110 тисяч: за добу ЗСУ ліквідували 810 росіян

За добу знищено ще один ворожий літак та гелікоптер.
Від 24 лютого до 5 січня Збройні сили України знищили 109 720 окупантів армії Російської Федерації. За добу ліквідували ще 810 російських військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника від 24.02 до 05.01 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 109 720 (+810) осіб ліквідовано,
- танків - 3041 (+3) од,
- бойових броньованих машин - 6108 (+2) од,
- артилерійських систем - 2051 (+12) од,
- РСЗВ - 426 (+2) од,
- засоби ППО - 215 (+0) од,
- літаків - 284 (+1) од,
- гелікоптерів - 271 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1844 (+2),
- крилаті ракети - 723 (+0),
- кораблі /катери - 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4759 (+14) од,
- спеціальна техніка - 182 (+1).
Нагадаємо, британські розвідники вважають, що великі втрати в російській армії пов'язані з непрофесіоналізмом військ РФ. Зокрема, про це свідчить атака на будівлю колишнього профтехучилища Макіївці. Адже там були не лише мобілізові, а й склад боєприпасів.
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