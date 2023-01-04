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Втрати РФ наближаються до 109 тисяч: за добу ЗСУ ліквідували 720 росіян

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Втрати РФ наближаються до 109 тисяч: за добу ЗСУ ліквідували 720 росіян

Фото: Associated Press

Знищено ще два танки та шість артилерійських систем.

Від 24 лютого до 4 січня Збройні сили України ліквідували 108 910 окупантів армії агресорки Росії. За добу знищено ще 720 російських військових. Дані уточнюються. 

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02 до 04.01 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 108 910 (+720) осіб ліквідовано,
  • танків - 3038 (+2) од,
  • бойових броньованих машин - 6106 (+6) од,
  • артилерійських систем -  2039 (+6) од,
  • РСЗВ - 424 (+0) од,
  • засоби ППО - 215 (+1) од,
  • літаків - 283 (+0) од,
  • гелікоптерів - 270 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1842 (+3),
  • крилаті ракети - 723 (+0),
  • кораблі /катери - 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4745 (+10) од,
  • спеціальна техніка - 181 (+0).

Нагадаємо, розпочалася 315 російського широкомасштабного вторгненняЗокрема, за минулу добу ЗСУ відбили атаки росіян біля Бахмута і Білогорівки. Окупанти зосереджують зусилля на наступах на Бахмутському і намагаються покращити тактичне положення підрозділів на Куп’янському, Лиманському та Авдіївському напрямках.

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Дата публікації
Перегляди
354
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