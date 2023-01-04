Втрати РФ наближаються до 109 тисяч: за добу ЗСУ ліквідували 720 росіян

Знищено ще два танки та шість артилерійських систем.

Від 24 лютого до 4 січня Збройні сили України ліквідували 108 910 окупантів армії агресорки Росії. За добу знищено ще 720 російських військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02 до 04.01 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 108 910 (+720) осіб ліквідовано,

танків - 3038 (+2) од,

бойових броньованих машин - 6106 (+6) од,

артилерійських систем - 2039 (+6) од,

РСЗВ - 424 (+0) од,

засоби ППО - 215 (+1) од,

літаків - 283 (+0) од,

гелікоптерів - 270 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1842 (+3),

крилаті ракети - 723 (+0),

кораблі /катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4745 (+10) од,

спеціальна техніка - 181 (+0).

Нагадаємо, розпочалася 315 російського широкомасштабного вторгнення. Зокрема, за минулу добу ЗСУ відбили атаки росіян біля Бахмута і Білогорівки. Окупанти зосереджують зусилля на наступах на Бахмутському і намагаються покращити тактичне положення підрозділів на Куп’янському, Лиманському та Авдіївському напрямках.

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