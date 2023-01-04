Втрати РФ наближаються до 109 тисяч: за добу ЗСУ ліквідували 720 росіян

Знищено ще два танки та шість артилерійських систем.
Від 24 лютого до 4 січня Збройні сили України ліквідували 108 910 окупантів армії агресорки Росії. За добу знищено ще 720 російських військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника від 24.02 до 04.01 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 108 910 (+720) осіб ліквідовано,
- танків - 3038 (+2) од,
- бойових броньованих машин - 6106 (+6) од,
- артилерійських систем - 2039 (+6) од,
- РСЗВ - 424 (+0) од,
- засоби ППО - 215 (+1) од,
- літаків - 283 (+0) од,
- гелікоптерів - 270 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1842 (+3),
- крилаті ракети - 723 (+0),
- кораблі /катери - 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4745 (+10) од,
- спеціальна техніка - 181 (+0).
Нагадаємо, розпочалася 315 російського широкомасштабного вторгнення. Зокрема, за минулу добу ЗСУ відбили атаки росіян біля Бахмута і Білогорівки. Окупанти зосереджують зусилля на наступах на Бахмутському і намагаються покращити тактичне положення підрозділів на Куп’янському, Лиманському та Авдіївському напрямках.
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