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Втрати РФ перевалили за 108 тисяч: за добу ЗСУ ліквідували 750 росіян

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Втрати РФ перевалили за 108 тисяч: за добу ЗСУ ліквідували 750 росіян

Фото: Associated Press

Знищено ще п'ять танків.

Від 24 лютого до 3 січня Збройні сили України знищили 108 190 окупантів армії РФ. За добу ліквідовано ще 75російських військових. Дані уточнюються. 

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02 до 03.01 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 108190 (+750) осіб ліквідовано,
  • танків - 3036 (+5) од,
  • бойових броньованих машин - 6100 (+7) од,
  • артилерійських систем - 2033 (+6) од,
  • РСЗВ - 424 (+1) од,
  • засоби ППО - 214 (+1) од,
  • літаків - 283 (+0) од,
  • гелікоптерів - 270 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1839 (+3),
  • крилаті ракети - 723 (+0),
  • кораблі /катери - 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4735 (+10) од,
  • спеціальна техніка - 181 (+0).

Нагадаємо, розпочалася 314 доба російського широкомасштабного вторгнення. Росіяни намагається взяти під повний контроль Донбас, ЗСУ відбили низку атак ворога. Зокрема, в районах населених пункті Макіївка та Білогорівка Луганської області; Роздолівка, Соледар, Бахмут, Кліщіївка, Авдіївка, Мар’їнка Донецької області.

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Дата публікації
Перегляди
2482
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