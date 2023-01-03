Втрати РФ перевалили за 108 тисяч: за добу ЗСУ ліквідували 750 росіян

Знищено ще п'ять танків.
Від 24 лютого до 3 січня Збройні сили України знищили 108 190 окупантів армії РФ. За добу ліквідовано ще 750 російських військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника від 24.02 до 03.01 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 108190 (+750) осіб ліквідовано,
- танків - 3036 (+5) од,
- бойових броньованих машин - 6100 (+7) од,
- артилерійських систем - 2033 (+6) од,
- РСЗВ - 424 (+1) од,
- засоби ППО - 214 (+1) од,
- літаків - 283 (+0) од,
- гелікоптерів - 270 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1839 (+3),
- крилаті ракети - 723 (+0),
- кораблі /катери - 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4735 (+10) од,
- спеціальна техніка - 181 (+0).
Нагадаємо, розпочалася 314 доба російського широкомасштабного вторгнення. Росіяни намагається взяти під повний контроль Донбас, ЗСУ відбили низку атак ворога. Зокрема, в районах населених пункті Макіївка та Білогорівка Луганської області; Роздолівка, Соледар, Бахмут, Кліщіївка, Авдіївка, Мар’їнка Донецької області.
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