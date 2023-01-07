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Втрати РФ перевалили за 110 тисяч: за добу ЗСУ ліквідували 490 росіян

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Втрати РФ перевалили за 110 тисяч: за добу ЗСУ ліквідували 490 росіян

Фото: Associated Press

Знищено ще три танки.

Від 24 лютого до 7 січня Збройні сили України знищили 110 740 окупантів армії РФ. За добу ліквідовано ще 490 російських військових. Дані уточнюються. 

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02 до 03.01 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 110 740 (+490) осіб ліквідовано,
  • танків - 3066 (+2) од,
  • бойових броньованих машин - 6125 (+1) од,
  • артилерійських систем - 2062 (+3) од,
  • РСЗВ - 431 (+0) од,
  • засоби ППО - 217 (+2) од,
  • літаків - 285 (+0) од,
  • гелікоптерів -  272 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1844 (+0),
  • крилаті ракети - 723 (+0),
  • кораблі /катери - 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4798 (+1) од,
  • спеціальна техніка - 182 (+0).

Нагадаємо, розпочалася 318 доба російського широкомасштабного вторгнення. Армія РФ намагається наступати на Бахмутському напрямку, ЗСУ відбили атаки біля Білогорівки і Соледара. Окупанти основні зусилля зосереджують на спробах повного захопленння Донецької області в межах адміністративного кордону.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
570
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