Втрати РФ перевалили за 119 тисяч: за добу ЗСУ ліквідували 770 росіян

Знищено ще три танки.

Від 24 лютого до 20 січня Збройні сили України знищили 119 300 окупантів армії агресорки Росії. За добу ліквідовано 770 російських військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.2022 до 20.01.2023 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 119 300 (+770) осіб ліквідовано,

танків - 3139 (+3) од,

бойових броньованих машин - 6241 (+6) од,

артилерійських систем - 2129 (+7) од,

РСЗВ - 442 (+0) од,

засоби ППО - 220 (+0) од,

літаків - 287 (+0) од,

гелікоптерів - 277 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1886 (+4),

крилаті ракети - 749 (+0),

кораблі /катери - 17 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4903 (+7) од,

спеціальна техніка - 190 (+0).

Нагадаємо, розпочалася 331 доба російського широкомасштабного вторгнення. За добу ЗСУ відбили 16 атак росіян. Зокрема, у районах населених пунктів Новоселівське і Білогорівка Луганської області; Соледар, Красна Гора, Бахмут, Водяне, Мар’їнка Донецької області та Мала Токмачка і Степове на Запоріжжі.

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