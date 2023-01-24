Втрати РФ перевалили за 122 тисячі: за добу ЗСУ ліквідували 690 росіян

Знищено ще два ворожі танки.

Від 24 лютого 2022-го до 24 січня 2023-го Збройні сили України знищили 122 170 окупантів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано 690 російських військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

особового складу - близько 122170 (+690) осіб ліквідовано,

танків - 3152 (+2) од,

бойових броньованих машин - 6284 (+8) од,

артилерійських систем - 2148 (+2) од,

РСЗВ - 448 (+1) од,

засоби ППО - 220 (+0) од,

літаків - 289 (+2) од,

гелікоптерів - 281 (+4) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1897 (+3),

крилаті ракети - 749 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4944 (+8) од,

спеціальна техніка - 194 (+1).

Нагадаємо, розпочалася 325 доба російського широкомасштабного вторгнення. Армія РФ продовжує вести наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках, на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії. Усі атаки противника були відбиті українськими оборонцями.

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