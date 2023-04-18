Втрати РФ перевалили за 183 тисячі:за добу знищено майже пів тисячі солдатів

Збито ще шість ворожих дронів.
Від 24 лютого 2022-го до 18 квітня 2023-го ЗСУ знищили 183 130 солдатів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано ще 470 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу - близько 183 130 (+470) осіб ліквідовано,
- танків - 3661 (+1) од,
- бойових броньованих машин - 7098 (+11) од,
- артилерійських систем - 2810 (+6) од,
- РСЗВ - 538 (+0) од,
- засоби ППО - 285 (+0) од,
- літаків - 308 (+0) од,
- гелікоптерів - 293 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2353 (+6),
- крилаті ракети - 911 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5676 (+4) од,
- спеціальна техніка - 330 (+2).
Нагадаємо, розпочалася 419 широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації. Протягом доби ЗСУ відбили понад 70 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.
Читайте також:
- Китай готовий співпрацювати з РФ та має "послідовну позицію" щодо України
- Американські військові присутні в Україні: Пентагон назвав причину
- Неспокійна ніч в Україні: рух безпілотників та робота ППО - соцмережі