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Втрати РФ перевалили за 183 тисячі:за добу знищено майже пів тисячі солдатів

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Втрати РФ перевалили за 183 тисячі:за добу знищено майже пів тисячі солдатів

Фото: Associated Press

Збито ще шість ворожих дронів.

Від 24 лютого 2022-го до 18 квітня 2023-го ЗСУ знищили 183 130 солдатів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано ще 470 військових. Дані уточнюються. 

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу - близько 183 130 (+470) осіб ліквідовано,
  • танків - 3661 (+1) од,
  • бойових броньованих машин - 7098 (+11) од,
  • артилерійських систем - 2810 (+6) од,
  • РСЗВ - 538 (+0) од,
  • засоби ППО - 285 (+0) од,
  • літаків - 308 (+0) од,
  • гелікоптерів - 293 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2353 (+6),
  • крилаті ракети - 911 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5676 (+4) од,
  • спеціальна техніка - 330 (+2).

Нагадаємо, розпочалася 419  широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації. Протягом доби ЗСУ відбили понад 70 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

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Дата публікації
Перегляди
1545
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