Втрати РФ перевалили за 290 тисяч: скількох окупантів ліквідували за добу

Ворог втратив ще один літак.

Станом на 18 жовтня 2023 року ЗСУ знищили 290 050 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 620 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу - близько 290 050 (+620) осіб,

танків - 4981 (+2) од,

бойових броньованих машин - 9420 (+15) од,

артилерійських систем - 6944 (+8) од,

РСЗВ - 814 (+0) од,

засоби ППО - 547 (+0) од,

літаків - 319 (+1) од,

гелікоптерів - 323 (+6) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5301 (+10),

крилаті ракети - 1534 (+1),

кораблі /катери - 20 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 9303 (+10) од,

спеціальна техніка - 982 (+0).

Як повідомлялося, українська розвідка оприлюднила нове перехоплення. У ньому окупант скаржиться на нестачу їжі та велику кількість 200-х. З його слів, ліквідовані загарбники "валяються в полі, їх не забирають".

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