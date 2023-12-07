Втрати РФ перевалили за 336 тисяч: скільки окупантів ліквідовано за добу

Станом на 7 грудня 2023 року ЗСУ знищили 336 230 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 1120 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу близько 336 230 (+1120) осіб,

танків - 5618 (+18) од,

бойових броньованих машин - 10482 (+26) од,

артилерійських систем - 8045 (+21) од,

РСЗВ - 919 (+0) од,

засоби ППО - 605 (+0) од,

літаків - 324 (+0) од,

гелікоптерів - 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6116 (+33),

крилаті ракети - 1571 (+1),

кораблі /катери - 22 (+0) од,

підводні човни -/ submarines - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 10561 (+29) од,

спеціальна техніка - 1156 (+3)

Нагадаємо, з перехоплення ГУР стало відомо, що окупанти скаржаться на численні втрати в районі Бахмута. Загарбники обговорюють численні втрати серед особового складу та відсутність проведення кваліфікованої підготовки.

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