Втрати РФ перевалили за 336 тисяч: скільки окупантів ліквідовано за добу

Росіяни втратили ще18 танків.
Станом на 7 грудня 2023 року ЗСУ знищили 336 230 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 1120 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу близько 336 230 (+1120) осіб,
- танків - 5618 (+18) од,
- бойових броньованих машин - 10482 (+26) од,
- артилерійських систем - 8045 (+21) од,
- РСЗВ - 919 (+0) од,
- засоби ППО - 605 (+0) од,
- літаків - 324 (+0) од,
- гелікоптерів - 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6116 (+33),
- крилаті ракети - 1571 (+1),
- кораблі /катери - 22 (+0) од,
- підводні човни -/ submarines - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 10561 (+29) од,
- спеціальна техніка - 1156 (+3)
Нагадаємо, з перехоплення ГУР стало відомо, що окупанти скаржаться на численні втрати в районі Бахмута. Загарбники обговорюють численні втрати серед особового складу та відсутність проведення кваліфікованої підготовки.