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Втрати РФ перевалили за 336 тисяч: скільки окупантів ліквідовано за добу

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Втрати РФ перевалили за 336 тисяч: скільки окупантів ліквідовано за добу

Станом на 7 грудня 2023 року знищено 336 230 солдатів армії РФ. / Фото: Associated Press

Росіяни втратили ще18 танків.

Станом на 7 грудня 2023 року ЗСУ знищили 336 230 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 1120 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу близько 336 230 (+1120) осіб,
  • танків - 5618 (+18) од,
  • бойових броньованих машин - 10482 (+26) од,
  • артилерійських систем - 8045 (+21) од,
  • РСЗВ - 919 (+0) од,
  • засоби ППО - 605 (+0) од,
  • літаків - 324 (+0) од,
  • гелікоптерів - 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6116 (+33),
  • крилаті ракети - 1571 (+1),
  • кораблі /катери -  22 (+0) од,
  • підводні човни -/ submarines - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 10561 (+29) од,
  • спеціальна техніка - 1156 (+3)

Нагадаємо, з перехоплення ГУР стало відомо, що окупанти скаржаться на численні втрати в районі Бахмута. Загарбники обговорюють численні втрати серед особового складу та відсутність проведення кваліфікованої підготовки.

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Дата публікації
Перегляди
863
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