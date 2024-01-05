Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Втрати РФ перевалили за 363 тисячі: скільки окупантів знищено за добу

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
711
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Втрати РФ перевалили за 363 тисячі: скільки окупантів знищено за добу

Станом на 5 січня знищено 363 070 солдатів армії Російської Федерації.  / Фото: Associated Press

Росіяни втратили ще дев'ять танків та один засіб ППО.

Станом на 5 січня 2024-го ЗСУ знищили 363 070 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 790 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові армії РФ:

  • особового складу - близько 363 070 (+790) осіб,
  • танків - 6011 (+9) од,
  • бойових броньованих машин - 11142 (+14) од,
  • артилерійських систем - 8604 (+30) од,
  • РСЗВ - 949 (+2) од,
  • засоби ППО - 631 (+1) од,
  • літаків - 329 (+0) од,
  • гелікоптерів - 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6771 (+18),
  • крилаті ракети - 1786 (+1),
  • кораблі /катери - 23 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 11463 (+40) од,
  • спеціальна техніка- 1313 (+9).

Як повідомлялося раніше, британська розвідка оцінила втрати російської армії. Так, зазначається, що до 2025 року втрати Росії вбитими й пораненими сягнуть понад 500 тисяч.

Читайте також: 

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
711
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація