Втрати РФ перевалили за 363 тисячі: скільки окупантів знищено за добу

Росіяни втратили ще дев'ять танків та один засіб ППО.
Станом на 5 січня 2024-го ЗСУ знищили 363 070 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 790 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові армії РФ:
- особового складу - близько 363 070 (+790) осіб,
- танків - 6011 (+9) од,
- бойових броньованих машин - 11142 (+14) од,
- артилерійських систем - 8604 (+30) од,
- РСЗВ - 949 (+2) од,
- засоби ППО - 631 (+1) од,
- літаків - 329 (+0) од,
- гелікоптерів - 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6771 (+18),
- крилаті ракети - 1786 (+1),
- кораблі /катери - 23 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 11463 (+40) од,
- спеціальна техніка- 1313 (+9).
Як повідомлялося раніше, британська розвідка оцінила втрати російської армії. Так, зазначається, що до 2025 року втрати Росії вбитими й пораненими сягнуть понад 500 тисяч.