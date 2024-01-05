Втрати РФ перевалили за 363 тисячі: скільки окупантів знищено за добу

Росіяни втратили ще дев'ять танків та один засіб ППО.

Станом на 5 січня 2024-го ЗСУ знищили 363 070 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 790 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові армії РФ:

особового складу - близько 363 070 (+790) осіб,

танків - 6011 (+9) од,

бойових броньованих машин - 11142 (+14) од,

артилерійських систем - 8604 (+30) од,

РСЗВ - 949 (+2) од,

засоби ППО - 631 (+1) од,

літаків - 329 (+0) од,

гелікоптерів - 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6771 (+18),

крилаті ракети - 1786 (+1),

кораблі /катери - 23 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 11463 (+40) од,

спеціальна техніка- 1313 (+9).

Як повідомлялося раніше, британська розвідка оцінила втрати російської армії. Так, зазначається, що до 2025 року втрати Росії вбитими й пораненими сягнуть понад 500 тисяч.

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