Втрати РФ перевалили за 445 тисяч: скільки окупантів ліквідовано за добу

Станом на ранок 4 квітня 2024 року ЗСУ знищили 445 040 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 670 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу - близько 445 040 (+670) осіб / persons,

танків - 7018 (+9) од,

бойових броньованих машин - 13386 (+18) од,

артилерійських систем - 11171 (+29) од,

РСЗВ - 1026 (+1) од,

засоби ППО - 746 (+1) од,

літаків - 347 (+0) од,

гелікоптерів - 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8817 (+21),

крилаті ракети - 2059 (+0),

кораблі /катери - 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 14861 (+48) од,

спеціальна техніка - 1845 (+7).

Як повідомлялося, за словами спікерки ОК "Південь" Наталії Гуменюк, росіяни намагаються потрапити на лівий берег Херсонщини, але за один штурм втрачають до 70% підрозділу. Саме тому противник змушений постійно залучати резерви.

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