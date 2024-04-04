Втрати РФ перевалили за 445 тисяч: скільки окупантів ліквідовано за добу

Знищено 29 артсистем ворога.
Станом на ранок 4 квітня 2024 року ЗСУ знищили 445 040 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 670 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу - близько 445 040 (+670) осіб / persons,
- танків - 7018 (+9) од,
- бойових броньованих машин - 13386 (+18) од,
- артилерійських систем - 11171 (+29) од,
- РСЗВ - 1026 (+1) од,
- засоби ППО - 746 (+1) од,
- літаків - 347 (+0) од,
- гелікоптерів - 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8817 (+21),
- крилаті ракети - 2059 (+0),
- кораблі /катери - 26 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 14861 (+48) од,
- спеціальна техніка - 1845 (+7).
Як повідомлялося, за словами спікерки ОК "Південь" Наталії Гуменюк, росіяни намагаються потрапити на лівий берег Херсонщини, але за один штурм втрачають до 70% підрозділу. Саме тому противник змушений постійно залучати резерви.