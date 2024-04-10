Втрати РФ перевалили за 450 тисяч: скільки окупантів ліквідовано за добу

Станом на ранок 10 квітня 2024 року ЗСУ знищили 450 080 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 830 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу - близько 450 080 (+830) осіб,

танків - 7132 (+22) од,

бойових броньованих машин - 13667 (+47) од,

артилерійських систем - 11404 (+18) од,

РСЗВ -1040 (+1) од,

засоби ППО - 753 (+0) од,

літаків - 347 (+0) од,

гелікоптерів - 325 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня - 9070 (+37),

крилаті ракети - 2067 (+2),

кораблі /катери - 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 15248 (+67) од,

спеціальна техніка - 1876 (+8).

Як повідомлялося, вночі 10 квітня Росія вдарила по Україні безпілотниками та "Іскандерами". Сили ППО знищили 14 російських дронів.

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