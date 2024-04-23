Втрати РФ перевалили за 461 тисяч: скільки окупантів ліквідовано за добу

Ворог втратив ще 29 артсистем.
Станом на ранок 23 квітня 2024 року ЗСУ знищили 461 060 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 800 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу - близько 461 060 (+800) осіб,
- танків - 7241 (+5) од,
- бойових броньованих машин - 13916 (+12) од,
- артилерійських систем - 11765 (+29) од,
- РСЗВ - 1046 (+0) од,
- засоби ППО - 769 (+1) од,
- літаків - 348 (+0) од,
- гелікоптерів - 325 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня - 9407 (+23),
- крилаті ракети - 2117 (+0),
- кораблі /катери - 26 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 15845 (+33) од,
- спеціальна техніка - 1936 (+2).
Як повідомлялося, керівник ГУР Кирило Буданов розповів, як змінилася армія РФ від початку повномасштабної війни. Зокрема, в РФ майже не залишилося контрактників з нормальним "бойовим" досвідом. Росія воює мобілізованими, що впливає на їхній моральний дух.