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Втрати РФ перевалили за 59 тисяч: за добу ЗСУ ліквідували ще 500 окупантів та збили два літаки

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Втрати РФ перевалили за 59 тисяч: за добу ЗСУ ліквідували ще 500 окупантів та збили два літаки

Фото: Associated Press

ЗСУ вже знищили понад 59 тисяч російських військових.  Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.

Так, станом на 30 вересня загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 59 080 осіб. Дані уточнюються.

Про це 30 вересня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 30.09 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 59080 (+500) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 2338 (+13) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 4932(+23) од.
  • артилерійських систем – 1391 (+6) од.
  • РСЗВ – 333 (+2) од.
  • засоби ППО ‒ 176 (+1) од.
  • літаків – 264 (+2) од.
  • гелікоптерів – 225 (+1) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1003 (+8) од.
  • крилаті ракети ‒ 246 (+0)
  • кораблі/катери ‒ 15 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3768 (+17) од.
  • спеціальна техніка ‒ 131 (+0)

Нагадаємо, що 30 вересня у Генштабі повідомили, що ЗСУ поцілили у ворожий літак та гелікоптер, а також поколошматили ворожі опорні пункти та знищили кілька складів з боєприпасами.

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Стаття з добірки новин:
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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
351
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