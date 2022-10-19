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Втрати РФ перевалили за 66 тисяч: за добу ЗСУ ліквідували ще 430 окупантів та збили літак

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Втрати РФ перевалили за 66 тисяч: за добу ЗСУ ліквідували ще 430 окупантів та збили літак

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Краматорському напрямках.

Так, станом на 19 жовтня загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 66 280 осіб. Дані уточнюються.

Про це 19 жовтня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 19.10 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 66280 (+430) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 2554 (+6) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 5235 (+16) од.
  • артилерійських систем – 1637 (+15) од.
  • РСЗВ – 372 (+0) од.
  • засоби ППО ‒ 189 (+1) од.
  • літаків – 269 (+1) од.
  • гелікоптерів – 242 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1286 (+10) од.
  • крилаті ракети  ‒ 323 (+5)
  • кораблі/катери ‒ 16 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3999 (+14) од.
  • спеціальна техніка ‒ 146 (+2)

Нагадаємо, що розпочалася 238 доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Окупанти і далі проводять наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. 

За добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Огірцеве і Дворічна Харківської області; Білогорівка на Луганщині; Новокалинове, Майорськ, Одрадівка, Нью-Йорк, Новомихайлівка, Невельське, Опитне та Мар’їнка Донецької області.

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