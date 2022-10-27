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Втрати РФ перевалили за 69 тисяч: за добу ЗСУ ліквідували ще 320 окупантів та збили гелікоптер

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Втрати РФ перевалили за 69 тисяч: за добу ЗСУ ліквідували ще 320 окупантів та збили гелікоптер

Фото: Associated Press

ЗСУ знищили вже понад 69 тисяч російських військових.

Так, станом на 27 жовтня загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 69 220 осіб. Дані уточнюються.

Про це 27 жовтня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 27.10 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 69220 (+320) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 2631 (+3) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 5364 (+13) од.
  • артилерійських систем – 1690 (+4) од.
  • РСЗВ – 379 (+0) од.
  • засоби ППО ‒ 192 (+0) од.
  • літаків – 271 (+0) од.
  • гелікоптерів – 249 (+1) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1398 (+19) од.
  • крилаті ракети ‒ 351 (+1)
  • кораблі/катери ‒ 16 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4078 (+2) од.
  • спеціальна техніка ‒ 150 (+1).

Нагадаємо, у Генштабі повідомили, що за добу ЗСУ відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Бахмут, Іванград, Соледар, Майорськ, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині.

Російські окупанти продовжують роботу щодо поповнення втрат, зокрема представники приватних військових кампаній вербують увʼязнених у колоніях Ульяновська. Більшість з тих, хто погодився воювати  - засуджені за вбивства, зґвалтування та збут наркотичних засобів.

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