Втрати РФ перевалили за 76 тисяч: за добу ЗСУ ліквідували ще 530 окупантів

Ще 530 російських військових ліквідовано в Україні - найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Так, станом на 7 листопада загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 76 460 осіб. Дані уточнюються.

Про це 7 листопада повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 07.11 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 76460 (+530) осіб ліквідовано

танків ‒ 2771 (+6) од.

бойових броньованих машин ‒ 5630 (+19) од.

артилерійських систем – 1782 (+1) од.

РСЗВ – 391 (+0) од.

засоби ППО ‒ 202 (+0) од.

літаків – 277 (+0) од.

гелікоптерів – 260 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1472 (+7) од.

крилаті ракети ‒ 399 (+0)

кораблі/катери ‒ 16 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 4199 (+8) од.

спеціальна техніка ‒ 157 (+2)

Нагадаємо, у Генштабі повідомили, що за минулу добу ЗСУ відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Ямпіль, Андріївка, Красногорівка, Мар’їнка, Павлівка, Водяне, Новомихайлівка Донецької області та Білогорівка на Луганщині.

У Горлівці Донецької області, завдано удару по району зосередження техніки ворога. Знищено 5 бойових машин, ще 4 - отримали ушкодження. В районі Майорська щоденні втрати ворога складають до 30 осіб вбитими та понад 120 – пораненими різного ступеня тяжкості. В Лисичанську завдано ураження по підрозділу батальйону "ахмат". Втрати окупантів склали понад 30 вбитими та до 15 осіб пораненими. Реальна кількість загиблих ретельно приховується ворогом.

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