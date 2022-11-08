Втрати РФ перевалили за 77 тисяч: за добу ЗСУ ліквідували ще 710 окупантів та збили ворожий літак

Ще 710 російських окупантів ліквідовано в Україні - найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
Так, станом на 8 листопада загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 77 170 осіб. Дані уточнюються.
Про це 8 листопада повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 08.11 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 77 170 (+710) осіб ліквідовано
- танків ‒ 2786 (+15) од.
- бойових броньованих машин ‒ 5654 (+24) од.
- артилерійських систем – 1791 (+9) од.
- РСЗВ – 391 (+0) од.
- засоби ППО ‒ 203 (+1) од.
- літаків – 278 (+1) од.
- гелікоптерів – 260 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1476 (+4) од.
- крилаті ракети ‒ 399 (+0)
- кораблі/катери ‒ 16 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4216 (+17) од.
- спеціальна техніка ‒ 159 (+2)
Нагадаємо, у Генштабі повідомили, що за минулу добу ЗСУ відбили ворожі атаки на 10 ділянках та знищили техніку окупантів на Херсонщині. Так, підрозділи Сил оборони відбили атаки в районах населених пунктів Красногорівка, Бахмут, Іванград, Опитне, Кліщіївка, Мар’їнка, Павлівка, Водяне і Майорськ Донецької області та Білогорівка на Луганщині.
Також підтверджено вогневе ураження району зосередження військової техніки, а це близько 20 одиниць, 5 листопада, у місті Гола Пристань Херсонської області. Також підтверджено знищення складів з боєприпасами окупантів 5-6 листопада у населених пунктах Горлівка Донецької області та Сватове на Луганщині.
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