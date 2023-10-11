Втрати РФ різко зросли: ЗСУ збили літак та знищили ще 820 окупантів

Сили оборони України також знищили за добу одразу 91 бронемашину противника.

Українські війська завдали російським окупантам чергових втрат 10 жовтня, ліквідувавши 820 загарбників та знищивши, зокрема, військовий літак.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ 11 жовтня.

Втрати Росії у війні проти України на 11 жовтня

Загальні бойові втрати росіян станом на 11 жовтня орієнтовно становлять:

особовий склад ‒ близько 283 900 (+820) осіб,

танки ‒ 4863 (+34),

бойові броньовані машини ‒ 9220 (+91),

артилерійські системи – 6731 (+18),

РСЗВ – 809 (+1),

засоби ППО ‒ 545 (+1),

літаки – 316 (+1),

гелікоптери – 316 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5226 (+19),

крилаті ракети ‒ 1530 (+0),

кораблі/катери ‒ 20 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільна техніка та автоцистерни – 9145 (+20),

спеціальна техніка ‒ 965 (+4).

Втрати російських військ на 11 жовтня 2023 року / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Зауважимо, українські військові напередодні повідомили, що російські загарбники відновили активні дії на фронті. Так, по всьому східному фронту ворог перейшов до активних наступальних дій.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Росіяни активізувалися по всій лінії фронту

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