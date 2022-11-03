Втрати РФ сягнули 74 тисяч: за добу ЗСУ ліквідували ще 730 окупантів та знищили 20 танків

Так, станом на 3 листопада загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 74 00 осіб. Дані уточнюються.

Про це 3 листопада повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 03.11 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 74000 (+730) осіб ліквідовано

танків ‒ 2734 (+20) од.

бойових броньованих машин ‒ 5552 (+27) од.

артилерійських систем – 1755 (+22) од.

РСЗВ – 390 (+3) од.

засоби ППО ‒ 198 (+0) од.

літаків – 277 (+0) од.

гелікоптерів – 258 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1442 (+4) од.

крилаті ракети ‒ 397 (+0)

кораблі/катери ‒ 16 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 4162 (+9) од.

спеціальна техніка ‒ 155 (+1)

Нагадаємо, у Генштабі повідомили, що за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Макіївка, Невське і Білогорівка Луганської області; Верхньокамʼянське, Спірне, Бахмут, Майорськ, Первомайське, Новомихайлівка, Водяне, Павлівка та Пречистівка на Донеччині.

Російські окупанти продовжують "евакуацію" мирних жителів на тимчасово зайнятих територіях Запорізької та Херсонської областей, які живуть уздовж лівого берега річки Дніпро від населеного пункту Велика Знам’янка Запорізької області до Нової Каховки на Херсонщині.

Окупанти продовжують викрадення та вивезення автомобілів швидкої допомоги і обладнання з лікарень з населеного пункту Гола Пристань до міста Скадовськ.

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