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Втрати РФ у війні наближаються до 178 тисяч: за добу ліквідовано понад пів тисячі солдат

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Втрати РФ у війні наближаються до 178 тисяч: за добу ліквідовано понад пів тисячі солдат

Фото: Associated Press

Знищено ще один ворожий літак.

Від 24 лютого 2022-го до 8 квітня 2023-го ЗСУ знищили 177 680 солдатів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано ще 570 військових. Дані уточнюються. 

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати Росії:

  • особового складу - близько 177 680 (+570) осіб ліквідовано,
  • танків - 3636 (+3) од,
  • бойових броньованих машин - 7020 (+4) од,
  • артилерійських систем - 2727 (+5) од,
  • РСЗВ - 533 (+0) од,
  • засоби ППО - 282 (+1) од,
  • літаків - 307 (+1) од,
  • гелікоптерів - 292 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2298 (+7),
  • крилаті ракети - 911 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5599 (+12) од,
  • спеціальна техніка - 304 (+0).

Нагадаємо, розпочалася 409 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти УкраїниПротивник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби окупанти завдали двох ракетних та 35 авіаційних ударів, здійснили понад 40 обстрілів з РСЗВ.

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Дата публікації
Перегляди
835
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