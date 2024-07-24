Втрати РФ у війні перевалили за 570 тисяч солдатів: нові дані Генштабу

Окупанти втрачають і живу силу, і техніку.
Росія внаслідок повномасштабного вторгнення до України втратила близько 570 120 своїх військових, зокрема 1140 – за останню добу.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 24.07.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 570 120 (+1140) осіб
- танків ‒ 8302 (+14)
- бойових броньованих машин ‒ 16013 (+13)
- артилерійських систем – 15759 (+65)
- РСЗВ – 1125
- засоби ППО ‒ 902 (+1)
- літаків – 363 (+1)
- гелікоптерів – 326
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12544 (+33)
- крилаті ракети ‒ 2402 (+1)
- кораблі /катери ‒ 28
- підводні човни - 1
- автомобільної техніки та автоцистерн – 21279 (+77)
- спеціальна техніка ‒ 2650 (+10)
Раніше повідомлялося, що окупанти почали використовувати техніку, яку через давність зберігання найважче відновлювати.
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