Втрати РФ у війні перевалили за 570 тисяч солдатів: нові дані Генштабу

Окупанти втрачають і живу силу, і техніку.

Росія внаслідок повномасштабного вторгнення до України втратила близько 570 120 своїх військових, зокрема 1140 – за останню добу.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 24.07.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 570 120 (+1140) осіб

танків ‒ 8302 (+14)

бойових броньованих машин ‒ 16013 (+13)

артилерійських систем – 15759 (+65)

РСЗВ – 1125

засоби ППО ‒ 902 (+1)

літаків – 363 (+1)

гелікоптерів – 326

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12544 (+33)

крилаті ракети ‒ 2402 (+1)

кораблі /катери ‒ 28

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 21279 (+77)

спеціальна техніка ‒ 2650 (+10)

Раніше повідомлялося, що окупанти почали використовувати техніку, яку через давність зберігання найважче відновлювати.

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