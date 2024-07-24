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Втрати РФ у війні перевалили за 570 тисяч солдатів: нові дані Генштабу

Втрати РФ у війні перевалили за 570 тисяч солдатів: нові дані Генштабу

Окупантів стало менше на нашій землі / Фото: Associated Press

Окупанти втрачають і живу силу, і техніку.

Росія внаслідок повномасштабного вторгнення до України втратила близько 570 120 своїх військових, зокрема 1140 – за останню добу.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 24.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 570 120 (+1140) осіб 
  • танків  ‒ 8302 (+14) 
  • бойових броньованих машин  ‒ 16013 (+13)
  • артилерійських систем –  15759 (+65) 
  • РСЗВ  – 1125 
  • засоби ППО ‒ 902 (+1) 
  • літаків – 363 (+1) 
  • гелікоптерів – 326 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 12544 (+33)
  • крилаті ракети ‒ 2402 (+1)
  • кораблі /катери ‒ 28 
  • підводні човни - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 21279 (+77) 
  • спеціальна техніка  ‒ 2650 (+10)

Раніше повідомлялося, що окупанти почали використовувати техніку, яку через давність зберігання найважче відновлювати.

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