Втрати РФ в Україні перевалили за 350 тисяч осіб: Генштаб повідомив подробиці

Окупанти втрачають і живу силу, і техніку.

Загальні бойові втрати російських окупантів станом на ранок 21 грудня склали 350 270 осіб. За минулу добу українські війська знищили ще 1080 загарбників.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.12.23 орієнтовно склали:

особового складу близько 350 270 (+1080) осіб

танків ‒ 5828 (+14)

бойових броньованих машин ‒ 10825 (+31)

артилерійських систем – 8226 (+20)

РСЗВ – 932 (+4)

засоби ППО ‒ 611

літаків – 324

гелікоптерів – 324

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6342 (+26)

крилаті ракети ‒ 1613 (+1)

кораблі /катери ‒ 22

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 10919 (+48)

спеціальна техніка ‒ 1208 (+5)

Раніше Генштаб повідомив, що в Україні на фронті протягом доби зафіксовано 99 бойових зіткнень.

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