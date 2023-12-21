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Втрати РФ в Україні перевалили за 350 тисяч осіб: Генштаб повідомив подробиці

Втрати РФ в Україні перевалили за 350 тисяч осіб: Генштаб повідомив подробиці

ЗСУ ліквідовують ворога на фронті / Фото: Associated Press

Окупанти втрачають і живу силу, і техніку.

Загальні бойові втрати російських окупантів станом на ранок 21 грудня склали  350 270 осіб. За минулу добу українські війська знищили ще 1080 загарбників.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.12.23 орієнтовно склали:

  • особового складу близько  350 270 (+1080) осіб 
  • танків ‒ 5828 (+14) 
  • бойових броньованих машин ‒ 10825 (+31) 
  • артилерійських систем – 8226 (+20) 
  • РСЗВ – 932 (+4) 
  • засоби ППО ‒ 611 
  • літаків – 324 
  • гелікоптерів – 324 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6342 (+26)
  • крилаті ракети ‒ 1613 (+1)
  • кораблі /катери ‒ 22 
  • підводні човни  - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10919 (+48) 
  • спеціальна техніка ‒ 1208 (+5)

Раніше Генштаб повідомив, що в Україні на фронті протягом доби зафіксовано 99 бойових зіткнень.

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