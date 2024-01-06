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Втрати РФ в Україні перевалили за 360 тисяч осіб: Генштаб повідомив подробиці

Втрати РФ в Україні перевалили за 360 тисяч осіб: Генштаб повідомив подробиці

ЗСУ знищують ворога на нашій землі / Фото: Associated Press

Окупанти шаленими темпами втрачають техніку та особовий склад.

Загальні бойові втрати російських загарбників на 6 січня склали 363 8700 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 800 окупантів.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 06.01.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 363 870 (+800)   
  • танків ‒ 6018 (+7) 
  • бойових броньованих машин ‒ 11158 (+16) 
  • артилерійських систем – 8617 (+13) 
  • РСЗВ – 950 (+1) 
  • засоби ППО ‒ 633 (+2) 
  • літаків – 329 
  • гелікоптерів – 324 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня operational – 6787 (+16)
  • крилаті ракети ‒ 1786 
  • кораблі /катери ‒ 23 
  • підводні човни - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн  – 11478 (+15) 
  • спеціальна техніка ‒ 1317 (+4)

Раніше британська розвідка повідомила, що до 2025 року втрати Росії вбитими й пораненими сягнуть понад 500 тисяч.

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