Втрати РФ в Україні перевалили за 360 тисяч осіб: Генштаб повідомив подробиці

Загальні бойові втрати російських загарбників на 6 січня склали 363 8700 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 800 окупантів.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 06.01.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 363 870 (+800)

танків ‒ 6018 (+7)

бойових броньованих машин ‒ 11158 (+16)

артилерійських систем – 8617 (+13)

РСЗВ – 950 (+1)

засоби ППО ‒ 633 (+2)

літаків – 329

гелікоптерів – 324

БПЛА оперативно-тактичного рівня operational – 6787 (+16)

крилаті ракети ‒ 1786

кораблі /катери ‒ 23

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 11478 (+15)

спеціальна техніка ‒ 1317 (+4)

Раніше британська розвідка повідомила, що до 2025 року втрати Росії вбитими й пораненими сягнуть понад 500 тисяч.

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