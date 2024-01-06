Втрати РФ в Україні перевалили за 360 тисяч осіб: Генштаб повідомив подробиці

Окупанти шаленими темпами втрачають техніку та особовий склад.
Загальні бойові втрати російських загарбників на 6 січня склали 363 8700 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 800 окупантів.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 06.01.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 363 870 (+800)
- танків ‒ 6018 (+7)
- бойових броньованих машин ‒ 11158 (+16)
- артилерійських систем – 8617 (+13)
- РСЗВ – 950 (+1)
- засоби ППО ‒ 633 (+2)
- літаків – 329
- гелікоптерів – 324
- БПЛА оперативно-тактичного рівня operational – 6787 (+16)
- крилаті ракети ‒ 1786
- кораблі /катери ‒ 23
- підводні човни - 1
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11478 (+15)
- спеціальна техніка ‒ 1317 (+4)
Раніше британська розвідка повідомила, що до 2025 року втрати Росії вбитими й пораненими сягнуть понад 500 тисяч.
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