Втрати РФ в Україні перевалили за 370 тисяч осіб: Генштаб повідомив подробиці

Окупанти зазнають втрат не тільки у живій силі, а й у техніці.

Загальні бойові втрати російських загарбників на 18 січня склали 373 600 осіб. Протягом минулої доби знищено ще майже 800 окупантів.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 18.01.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 373 600 (+780) осіб

танків ‒ 6147 (+21)

бойових броньованих машин ‒ 11410 (+38)

артилерійських систем – 8835 (+24)

РСЗВ – 966 (+2)

засоби ППО ‒ 653

літаків – 331

гелікоптерів – 324

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6925 (+41)

крилаті ракети ‒ 1818 (+1)

кораблі /катери ‒ 23

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистернa – 11794 (+39)

спеціальна техніка ‒ 1380 (+13)

Раніше британська розвідка повідомила, що до 2025 року втрати Росії вбитими й пораненими сягнуть понад 500 тисяч.

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