Втрати РФ: за добу ЗСУ ліквідували 370 окупантів, збили 25 безпілотників та гелікоптер

Так, станом на 20 жовтня загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 66 650 осіб. Дані уточнюються.

Про це 20 жовтня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 20.10 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 66650 (+370) осіб ліквідовано

танків ‒ 2567 (+13) од.

бойових броньованих машин ‒ 5255 (+20) од.

артилерійських систем – 1646 (+9) од.

РСЗВ – 372 (+0) од.

засоби ППО ‒ 189 (+0) од.

літаків – 269 (+0) од.

гелікоптерів – 243 (+1) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1311 (+25) од.

крилаті ракети ‒ 329 (+6)

кораблі/катери ‒ 16 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 4005 (+6) од.

спеціальна техніка ‒ 147 (+1)

Нагадаємо, що розпочалася 239 доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Окупанти і далі пробують йти в наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Бахмут, Бахмутське, Кліщіївка, Красногорівка, Новомихайлівка, Невельське, Опитне та Мар’їнка Донецької області.

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