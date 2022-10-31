Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Втрати РФ: за добу ЗСУ ліквідували аж 620 окупантів, збили гелікоптер та літак

Дата публікації
Перегляди
316
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Втрати РФ: за добу ЗСУ ліквідували аж 620 окупантів, збили гелікоптер та літак

Фото: Associated Press

Найбільших втрат окупанти зазнали на Авдіївському та Лиманському напрямках.

Так, станом на 31 жовтня загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 71 820 осіб. Дані уточнюються.

Про це 31 жовтня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 31.10 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 71820 (+620) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 2686 (+14) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 5485 (+32) од.
  • артилерійських систем – 1728 (+4) од.
  • РСЗВ – 383 (+0) од.
  • засоби ППО ‒ 197 (+0) од.
  • літаків – 275 (+1) од.
  • гелікоптерів – 253 (+1) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1413 (+1) од.
  • крилаті ракети ‒ 352 (+0) 
  • кораблі/катери ‒ 16 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4128 (+8) од.
  • спеціальна техніка ‒ 154 (+0).

Нагадаємо, у Генштабі повідомили, що за добу ЗСУ відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Зелене Харківської області; Білогорівка, Миколаївка і Новоселівське на Луганщині; Авдіївка, Бахмутське, Веселе, Водяне, Майорськ, Мар’їнка і Новобахмутівка Донецької області.

В Херсонській області ЗСУ знищили колону військової техніки противника, в Запорізькій - накрили склад боєприпасів, 5 одиниць озброєння та військової техніки різного типу. Загалом виведено з ладу до 120 росіян.

Читайте також:

Зеленський за 30 жовтня: зупинено штурм росіян - збито гвинтокрил і літак ворога

Зеленський за 30 жовтня: зупинено штурм росіян - збито гвинтокрил і літак ворога

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація