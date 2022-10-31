Втрати РФ: за добу ЗСУ ліквідували аж 620 окупантів, збили гелікоптер та літак

Найбільших втрат окупанти зазнали на Авдіївському та Лиманському напрямках.

Так, станом на 31 жовтня загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 71 820 осіб. Дані уточнюються.

Про це 31 жовтня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 31.10 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 71820 (+620) осіб ліквідовано

танків ‒ 2686 (+14) од.

бойових броньованих машин ‒ 5485 (+32) од.

артилерійських систем – 1728 (+4) од.

РСЗВ – 383 (+0) од.

засоби ППО ‒ 197 (+0) од.

літаків – 275 (+1) од.

гелікоптерів – 253 (+1) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1413 (+1) од.

крилаті ракети ‒ 352 (+0)

кораблі/катери ‒ 16 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 4128 (+8) од.

спеціальна техніка ‒ 154 (+0).

Нагадаємо, у Генштабі повідомили, що за добу ЗСУ відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Зелене Харківської області; Білогорівка, Миколаївка і Новоселівське на Луганщині; Авдіївка, Бахмутське, Веселе, Водяне, Майорськ, Мар’їнка і Новобахмутівка Донецької області.

В Херсонській області ЗСУ знищили колону військової техніки противника, в Запорізькій - накрили склад боєприпасів, 5 одиниць озброєння та військової техніки різного типу. Загалом виведено з ладу до 120 росіян.

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