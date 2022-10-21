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Втрати РФ: за добу ЗСУ ліквідували ще 100 окупантів та збили 14 безпілотників

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Втрати РФ: за добу ЗСУ ліквідували ще 100 окупантів та збили 14 безпілотників

Фото: Associated Press

ЗСУ вже знищили понад 66,7 тисячі російських військових.

Так, станом на 21 жовтня загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 66 750 осіб. Дані уточнюються.

Про це 21 жовтня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 21.10 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 66750 (+100) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 2573 (+6) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 5258 (+3) од.
  • артилерійських систем – 1648 (+2) од.
  • РСЗВ – 372 (+0) од.
  • засоби ППО ‒ 189 (+0) од.
  • літаків – 269 (+0) од.
  • гелікоптерів – 243 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1325 (+14) од.
  • крилаті ракети ‒ 329 (+0)
  • кораблі/катери ‒ 16 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4006 (+1) од.
  • спеціальна техніка ‒ 147 (+0)
© ТСН.ua
Фото: ТСН.ua

Нагадаємо, що у Генштабі повідомили, що Збройні сили України відбили атаки ворога в районах п'яти населених пунктів. 

Так, російська армія намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля, щоб стримати дії Сил оборони на окремих напрямках. Ворог також не полишає спроби наступати на Бахмутському та Авдіївському напрямках

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