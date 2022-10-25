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Втрати РФ: за добу ЗСУ ліквідували ще 480 окупантів та збили літак і три гелікоптери

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Втрати РФ: за добу ЗСУ ліквідували ще 480 окупантів та збили літак і три гелікоптери

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

ЗСУ вже знищили понад 68,4 тисячі російських військових.

Так, станом на 25 жовтня загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 68 420 осіб. Дані уточнюються.

Про це 25 жовтня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 25.10 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 68420 (+480) осіб ліквідовано 
  • танків ‒ 2611 (+21) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 5321 (+26) од.
  • артилерійських систем – 1674 (+1) од.
  • РСЗВ – 377 (+2) од.
  • засоби ППО ‒ 190 (+1) од.
  • літаків – 271 (+1) од.
  • гелікоптерів – 248 (+3) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1372 (+2) од.
  • крилаті ракети ‒ 350 (+0)
  • кораблі/катери ‒ 16 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4054 (+10) од.
  • спеціальна техніка ‒ 149 (+0)

Нагадаємо, у Генштабі повідомили, українські військові знищили багато озброєння противника. За минулу добу, 24 жовтня, ракетні війська і артилерія Збройних сил України уразили шість районів зосередження живої силиозброєння та військової техніки, два склади боєприпасів, зенітний ракетний комплексрадіолокаційну станцію "Зоопарк" та два інших важливих об'єкти противника. 

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