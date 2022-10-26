Втрати РФ: за добу ЗСУ ліквідували ще 480 окупантів та збили сім безпілотників

Так, станом на 26 жовтня загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 68 900 осіб. Дані уточнюються.

Про це 26 жовтня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 26.10 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 68900 (+480) осіб ліквідовано

танків ‒ 2628 (+17) од.

бойових броньованих машин ‒ 5351 (+30) од.

артилерійських систем – 1686 (+12) од.

РСЗВ – 379 (+2) од.

засоби ППО ‒ 192 (+2) од.

літаків – 271 (+0) од.

гелікоптерів – 248 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1379 (+7) од.

крилаті ракети ‒ 350 (+0)

кораблі/катери ‒ 16 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 4076 (+22) од.

спеціальна техніка ‒ 149 (+0)

Нагадаємо, у Генштабі повідомили, що ЗСУ за добу відбили ворожі атаки на 9 ділянках на Донеччині. Також українські артилеристи завдали точкового удару та знищили склад боєприпасів та з десяток "кадирівців" у Луганській області. В місті Сватове також знищено до 10 окупантів та близько 5 вантажних автомобілів з боєкомплектом.

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