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Втрати РФ: за добу ЗСУ ліквідували ще 530 окупантів та збили 35 безпілотників

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Втрати РФ: за добу ЗСУ ліквідували ще 530 окупантів та збили 35 безпілотників

Фото: Associated Press

ЗСУ вже знищили майже 66 тисяч російських військових.

Так, станом на 18 жовтня загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 65 850 осіб. Дані уточнюються.

Про це 18 жовтня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 18.10 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 65850 (+530) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 2548 (+11) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 5219 (+14) од.
  • артилерійських систем – 1622 (+23) од.
  • РСЗВ – 372 (+6) од.
  • засоби ППО ‒ 188 (+1) од.
  • літаків – 268 (+0) од.
  • гелікоптерів – 242 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1276 (+35) од.
  • крилаті ракети ‒ 318 (+2)
  • кораблі/катери ‒ 16 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3985 (+16) од.
  • спеціальна техніка ‒ 144 (+0)

Нагадаємо, що ЗСУ за добу відбили ворожі атаки на 6 ділянках Донецької області. Окупанти і далі пробують наступати на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

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