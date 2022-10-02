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Втрати РФ: за добу ЗСУ "мінусували" ще 500 окупантів, знищили 23 танки та гелікоптер

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Втрати РФ: за добу ЗСУ "мінусували" ще 500 окупантів, знищили 23 танки та гелікоптер

Фото: Associated Press

ЗСУ вже знищили понад 60 тисяч російських військових. Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.

Так, станом на 2 жовтня загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 60 110 осіб. Дані уточнюються.   

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 02.10 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько  60110 (+500) осіб ліквідовано;
  • танків – 2377 (+23) од;
  • бойових броньованих машин – 4975 (+26) од; 
  • артилерійських систем – 1405 (+8) од; 
  • РСЗВ – 337 (+1) од; 
  • засоби ППО – 176 (+0) од;
  • літаків – 264 (+0) од;
  • гелікоптерів – 227 (+1) од; 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1015 (+6);
  • крилаті ракети – 246 (+0);
  • кораблі /катери – 15 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3796 (+10) од;
  • спеціальна техніка – 131 (+0).

Нагадаємо, за даними Генштабу, ЗСУ відбили атаки біля Біля Бахмута і Первомайського, авіація уразила опорний пункт ворога.

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