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Втрати РФ за тиждень: Міноборони повідомило кількість знищених окупантів та техніки

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
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Втрати РФ за тиждень: Міноборони повідомило кількість знищених окупантів та техніки

Удар ЗСУ по російській військовій техніці / Скриншот

Перший заступник міністра оборони України перелічив підбиту техніку російських військ.

Загальні бойові втрати російської армії за тиждень склали 7210 знищених окупантів, а також 534 одиниці озброєння та військової техніки.

Про це повідомив генерал-лейтенант, перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк.

За тиждень з 27 листопада по 3 грудня Силами оборони України знищено близько 7210 осіб особового складу противника.

Олександр Павлюк повідомив про втрати окупантів за тиждень Фото: Міноборони / ©
Олександр Павлюк повідомив про втрати окупантів за тиждень Фото: Міноборони

Суттєвих втрат зазнали озброєння та техніка російських військ:

  • 62 танки
  • 117 бойових броньованих машин
  • 75 артилерійських систем
  • 6 РСЗВ
  • 5 установок ППО
  • 144 одиниці автотехніки
  • 27 одиниць спецтехніки

Окрім цього, нашими захисниками знищено 4 ворожі ракети та 94 БпЛА.

Нагадаємо, раніше Генштаб повідомляв загальні бойові втрати російської армії від 24 лютого 2023 по 3 грудня 2023 року орієнтовно склали особового складу близько 332 040. 

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Дата публікації
Перегляди
836
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