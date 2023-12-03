Втрати РФ за тиждень: Міноборони повідомило кількість знищених окупантів та техніки

Перший заступник міністра оборони України перелічив підбиту техніку російських військ.
Загальні бойові втрати російської армії за тиждень склали 7210 знищених окупантів, а також 534 одиниці озброєння та військової техніки.
Про це повідомив генерал-лейтенант, перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк.
За тиждень з 27 листопада по 3 грудня Силами оборони України знищено близько 7210 осіб особового складу противника.
Суттєвих втрат зазнали озброєння та техніка російських військ:
- 62 танки
- 117 бойових броньованих машин
- 75 артилерійських систем
- 6 РСЗВ
- 5 установок ППО
- 144 одиниці автотехніки
- 27 одиниць спецтехніки
Окрім цього, нашими захисниками знищено 4 ворожі ракети та 94 БпЛА.
Нагадаємо, раніше Генштаб повідомляв загальні бойові втрати російської армії від 24 лютого 2023 по 3 грудня 2023 року орієнтовно склали особового складу близько 332 040.
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