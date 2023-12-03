Втрати РФ за тиждень: Міноборони повідомило кількість знищених окупантів та техніки

Загальні бойові втрати російської армії за тиждень склали 7210 знищених окупантів, а також 534 одиниці озброєння та військової техніки.

Про це повідомив генерал-лейтенант, перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк.

За тиждень з 27 листопада по 3 грудня Силами оборони України знищено близько 7210 осіб особового складу противника.

Олександр Павлюк повідомив про втрати окупантів за тиждень Фото: Міноборони

Суттєвих втрат зазнали озброєння та техніка російських військ:

62 танки

117 бойових броньованих машин

75 артилерійських систем

6 РСЗВ

5 установок ППО

144 одиниці автотехніки

27 одиниць спецтехніки

Окрім цього, нашими захисниками знищено 4 ворожі ракети та 94 БпЛА.

Нагадаємо, раніше Генштаб повідомляв загальні бойові втрати російської армії від 24 лютого 2023 по 3 грудня 2023 року орієнтовно склали особового складу близько 332 040.

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