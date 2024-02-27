Втрати росіян і ситуація на Авдіївському напрямку: генерал Тарнавський підбив підсумки доби

На Авдіївському напрямку стабілізовано лінію оборони в районах Тоненького, Орлівки і Бердичів.

Загальні втрати ворога за добу 27 лютого склали 347 осіб. Саме стільки росіян загинуло. В в озброєнні та військовій техніці окупанти втратили танк, 7 бойових бронемашин, 4 артилерійські системи, 1 ПТРК, 1 СПГ, 5 автомобілів.

Про це повідомив бригадний генерал. Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Нейтралізовано або збито 255 ворожих БпЛА різних типів. Також Сили оборони України знищили один склад боєприпасів ворога. Крім того, за минулу добу і ніч, до 6-ї години ранку, ще 11 російських окупантів було взято в полон", - повідомив він.

За його інформацією, в операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" противник за минулу добу завдав 45 авіаударів, вчинив 935 артобстрілів та 81 удар дронами-камікадзе. Відбулися 43 бойові зіткнення.

На Авдіївському напрямку стабілізовано лінію оборони в районах Тоненького, Орлівки і Бердичів.

"Спроби наступальних дій росіян у районах Новомихайлівки та Роботиного не мали успіху", - додав Тарнавський.

Нагадаємо. ЗСУ 27 лютого збили другий за день російський винищувач Су-34 на сході. Командувач Повітряних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Микола Олещук зазначив, що через такі втрати росіяни мали б замислитись щодо доречності "авіаційних м’ясних штурмів".