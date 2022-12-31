Втрати РФ наближаються до 106 тисяч: за добу ЗСУ ліквідували 710 росіян

Знищено ще три танки.

Від 24 лютого до 31 грудня Збройні сили України знищили 105 960 окупантів армії РФ. За добу ліквідовано ще 710 російських військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02 до 31.12 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 105 960 (+710) осіб ліквідовано,

танків - 3029 (+3) од,

бойових броньованих машин - 6075 (+16) од,

артилерійських систем - 2016 (+6) од,

РСЗВ - 423 (+0) од,

засоби ППО - 213 (+1) од,

літаків - 283 (+0) од,

гелікоптерів - 269 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1746 (+6),

крилаті ракети - 711 (+0),

кораблі /катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4707 (+24) од,

спеціальна техніка - 180 (+0).

Нагадаємо, розпочалася 311 доба російського широкомасштабного вторгнення РФ. Ворог веде наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках, а також намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському.

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