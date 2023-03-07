Втрати росіян наближаються до 155 тисяч: ліквідовано ще 1060 солдатів РФ

Знищено ще один ворожий літак.

Від 24 лютого 2022-го до 7 березня 2023-го ЗСУ знищили 154 830 солдатів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано ще 1060 російських військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили у Генеральному штабі.

Загальні бойові втрати противника орієнтовно складають:

особового складу - близько 154 830 (+1060) осіб ліквідовано,

танків - 3432 (+9) од,

бойових броньованих машин - 6714 (+11) од,

артилерійських систем - 2456 (+23) од,

РСЗВ - 488 (+0) од,

засоби ППО - 253 (+3) од,

літаків - 303 (+1) од,

гелікоптерів - 289 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2095 (+9),

крилаті ракети - 873 (+0),

кораблі /катери -18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5323 (+16) од,

спеціальна техніка - 236 (+2).

Нагадаємо, розпочалася 377 доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби ЗСУ відбили понад 140 атак армії РФ. Армія агресорки Росії зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

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